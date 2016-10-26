17:43 | ФУТБОЛ — Кубок России

Сергей Кирсанов: "Сибирь" уже была в финале Кубка России, нам все равно, с кем играть в четвертьфинале"

0
0
0

Исполняющий обязанности главного тренера "Сибири" Сергей Кирсанов выразил удовлетворение игрой своей команды в матче 1/8 финала Кубка России с "Енисеем" (3:2 д.в.). Специалист подчеркнул, что у "орлов" нет предпочтений по следующим соперникам.

– Молодежь сыграла очень прилично, я очень доволен ребятами, – сказал в эфире канала "Наш футбол" Кирсанов. – Как удалось дважды отыграться? Любая команда, когда пропускает, пытается забить. Сегодня у нас это получилось.

Максим Вотинов сегодня вышел на замену и забил два. Вы специально его придержали?

– У нас были запланированные замены. Я предполагал выпустить его сразу со второго тайма, но молодежь играла очень прилично, поэтому решили попридержать.

– Кого хотите в четвертьфинале?

– Мы уже играли в финале, нам все равно.

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/8 финала

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Видео: Савченко приехала на заседание Верховного суда в Москве...

В Кремле прокомментировали слова о том, что Путин "не уважает" Клинтон...

Наследницы Чикатило...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ