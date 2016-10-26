Сергей Кирсанов: "Сибирь" уже была в финале Кубка России, нам все равно, с кем играть в четвертьфинале"

Исполняющий обязанности главного тренера "Сибири" Сергей Кирсанов выразил удовлетворение игрой своей команды в матче 1/8 финала Кубка России с "Енисеем" (3:2 д.в.). Специалист подчеркнул, что у "орлов" нет предпочтений по следующим соперникам.

– Молодежь сыграла очень прилично, я очень доволен ребятами, – сказал в эфире канала "Наш футбол" Кирсанов. – Как удалось дважды отыграться? Любая команда, когда пропускает, пытается забить. Сегодня у нас это получилось.

– Максим Вотинов сегодня вышел на замену и забил два. Вы специально его придержали?

– У нас были запланированные замены. Я предполагал выпустить его сразу со второго тайма, но молодежь играла очень прилично, поэтому решили попридержать.

– Кого хотите в четвертьфинале?

– Мы уже играли в финале, нам все равно.