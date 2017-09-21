Сергей Хусаинов: "Удаление Мевли - ответ за неудаление Лунева"

Известный отечественный судья Сергей Хусаинов высказал мнение, что в матче 1/16 финала Кубка России "Динамо" СПб – "Зенит" арбитр встречи не должен был удалять защитника номинальных гостей Миху Мевлю. Словенец получил прямую красную карточку на 10-й минуте за фол последней надежды.
– По сути, фол был, – сказал Хусаинов.
– Тянул ли он на красную карточку?
– Вратарь был на мяче, и его партнер успевал. До ворот было очень далеко, так что – предупреждение. Такая медвежья услуга "Зениту" не красит арбитра. Сразу вспоминается эпизод с вратарем Андреем Луневым в чемпионате. После признания голкипера "Зенита" Андрей Будогосский сказал, что ему нужно было уйти с поля.
– Полагаете, красная карточка Мевли связана с неудалением Лунева?
– Конечно. Зачем так парить в начале матча? Не было бескомпромиссной ситуации, чтобы показывать красную карточку. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Трансляция матча "Динамо" - "Зенит"
Удаление у @zenit_spb: 10' @MihaMevlja– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 2017/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит pic.twitter.com/5lWMw4apA1
shpasic
сколько уже можно этого "известного судью" спрашивать? все понят как и в чью пользу он судил.
21:21