Сергей Хусаинов: "Собаки чаще людей срывают матчи"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов разъяснил, как судьи и организации наказывают болельщиков и клубы, виновные в срыве матчей. Накануне суд приговорил болельщика к штрафу в три тысячи рублей за то, что он выбежал на поле в ходе матча 1/64 финала Кубка России между командами "Благовещенск" и "Сахалин" (0:3) и забил гол.

- Бывает, что на футбольное поле выбегают люди, собаки – ответственность за это несет принимающая сторона, - цитирует Национальная служба новостей Хусаинова. - Это общемировая практика: отвечают команда-хозяйка, администрация стадиона, у которой есть различные службы, в том числе и безопасности. Но в первую очередь – местный клуб. Они потом все соберутся, найдут крайнего, наложат взыскания

В последнее время работа в этом направлении ведется хорошо. Особенно преуспели эти службы в матчах с участием фанатских группировок ЦСКА и "Спартака" - это матчи с повышенным риском. Хорошо взаимодействуют сотрудники полиции и военнослужащие "Росгвардии".

По словам Хусаинова, чаще людей на поле выбегают собаки.

- Судил я как-то дневную игру в Самаре, которая начиналась в 15 часов. Собрался полный стадион, - сказаз Хусаинова. - А по телевизору транслировали другой матч, не менее интересный, но он начался раньше. Мы его в судейской комнате смотрели. Он еще не закончился, а нам уже пора выходить на игру. Только отправились, как оказалось, что на поле выбежала собака.

Я говорю принимающей стороне: "Вы ее ловите, а мы вернемся в судейскую". Там и досмотрели трансляцию матча. Тогда местный клуб оштрафовали – в итоге хозяева отвечают за все, даже за поведение болельщиков, пусть они приехали с другой командой. Как люди с петардами, собаками могли пройти на стадион? Значит, плохо их проверяли. А, может быть, кто-то проверяет специально так "невнимательно" – зарабатывает. Исключать этого нельзя.