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22:42 | Футбол — Кубок России

Сергей Хусаинов: "Глупейшее нарушение игрока "Зенита" в своей штрафной, но оно было"


Известный отечественный судья Сергей Хусаинов высказал мнение, что в матче 1/16 финала Кубка России "Динамо" СПб"Зенит" арбитр встречи правильно назначил пенальти в ворота номинальных гостей. 11-метровый был назначен во втором тайме дополнительного времени после фола в своей штрафной полузащитника Кирилла Капленко.

– По пенальти есть вопросы к футболисту "Зенита", – сказал Хусаинов. – Непонятно, зачем было фолить, абсолютно необходимости не было атаковать сзади. Ведь с мячом был не Пеле, не Криштиану Роналду или Марадона. Надо было сопровождать, и спокойно заблокировать удар. Глупейшее нарушение , но оно было. Карточку Капленко получил правильно. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"

Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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