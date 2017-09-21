Сергей Хусаинов: "Глупейшее нарушение игрока "Зенита" в своей штрафной, но оно было"

Известный отечественный судья Сергей Хусаинов высказал мнение, что в матче 1/16 финала Кубка России "Динамо" СПб – "Зенит" арбитр встречи правильно назначил пенальти в ворота номинальных гостей. 11-метровый был назначен во втором тайме дополнительного времени после фола в своей штрафной полузащитника Кирилла Капленко.

– По пенальти есть вопросы к футболисту "Зенита", – сказал Хусаинов. – Непонятно, зачем было фолить, абсолютно необходимости не было атаковать сзади. Ведь с мячом был не Пеле, не Криштиану Роналду или Марадона. Надо было сопровождать, и спокойно заблокировать удар. Глупейшее нарушение , но оно было. Карточку Капленко получил правильно. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"