Сергей Хусаинов: "Глупейшее нарушение игрока "Зенита" в своей штрафной, но оно было"

Известный отечественный судья Сергей Хусаинов высказал мнение, что в матче 1/16 финала Кубка России "Динамо" СПб – "Зенит" арбитр встречи правильно назначил пенальти в ворота номинальных гостей. 11-метровый был назначен во втором тайме дополнительного времени после фола в своей штрафной полузащитника Кирилла Капленко.
– По пенальти есть вопросы к футболисту "Зенита", – сказал Хусаинов. – Непонятно, зачем было фолить, абсолютно необходимости не было атаковать сзади. Ведь с мячом был не Пеле, не Криштиану Роналду или Марадона. Надо было сопровождать, и спокойно заблокировать удар. Глупейшее нарушение , но оно было. Карточку Капленко получил правильно. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @dynamo_spb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по 2017/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 3:2 112' Артём Кулишев (пенальти) pic.twitter.com/ph5oZoA2IY