Сергей Горлукович: "СКА-Хабаровск" - молодцы, обыграли легионеров Федуна"

Бывший защитник "Спартака" и экс-главный тренер "СКА-Хабаровска" Сергей Горлукович после победы хабаровчан над красно-белыми в 1/16 финала Кубка России (1:0) не смог выделить никого из игроков гостей. По его словам, "Спартаку" нужно сменить название.
- Что же теперь делать?
- Предлагаю переименовать "Спартак" в "Красный крест". А что? Он же всем радость приносит неудачами, помогает людям в регионах, поднимает настроение. "Красный крест"! Ну куда это годится - проиграть в 1/16 финала Кубка России? Хаос и бардак… Сложно подбирать слова.
- Хоть кого-то можете выделить?
- По этой игре нет. Раз вылетели - кого выделять-то? Все дело в футболистах…
- Но вы ведь работали с автором победного гола "Спартаку" Владиславом Никифоровым?
- Конечно. Я в него и поверил. В 17 лет выпустил его в основном составе, и он забил "Кубани". 1:1 тогда сыграли. Никифоров как раз счет сравнял. Один из самых талантливых игроков своего времени. Я не преувеличиваю. Но потом, видно, что-то не получилось. Может быть, попал не в те руки. Сейчас ему уже 27. А в целом "СКА" - молодцы. Обыграли легионеров Федуна! А "Спартак" - "Красный крест". Всем помогают. Молодцы… (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Kairat Alimovich
Сереге респект) адекватный и нормальный мужик. Это вам не девка Бездельничева)
15:53
Platinum1991
На поле не было команды Спартак, а были одиночки, которые не смогли переломить ход матча. И как ИТОГ - вылет из розыгрыша Кубка России по футболу. ПЕЧАЛЬНО, но факт. Остался один чемпионат! А играть ещё МНОГО и до финиша далеко. За призы надо побороться, а если играть как со "СКА-Хабаровск", так Спартаку вообще можно и в Европу не попасть, да и без медалей остаться! Замкнутый круг ПОЛУЧАЕТСЯ! Мы это уже НЕОДНОКРАТНО где-то видели! Начинают в Спартаке за здравие, а заканчивают - ЗА УПОКОЙ!!! В чемпионате, пока, ПОЛНЫЙ порядок, а в кубке случился БАРДАК!!! Благополучно вылетели и загремели под ска-хабаровские ФАНФАРЫ! "СКА-Хабаровск" игры не показал, НО ЗАБИЛ единственный момент! А Спартак создал несколько моментов и должен был забивать, но НЕ ЗАБИЛ! В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ "СПАРТАК" ВЫЛЕТАЛ на стадии 1/16 ФИНАЛА почти ДЕСЯТЬ ЛЕТ тому НАЗАД. Вот так Спартак отмечает печальный КУБКОВЫЙ юбилей! Такое впечатление, что Спартак без лишних напряг решил переиграть "СКА-Хабаровск", но игроки соперника были ПРОТИВ такого расклада. Игроки "СКА-Хабаровск" отбивались и на контратаке забили ГОЛ и прошли дальше! А Спартак ПРОВАЛИЛ кубковую игру и в этом проигрыше должен ВИНИТЬ только самого себя!
15:41
Slim Taller
""Красны крест"! Ну, куда это годиться проиграть в 1/16 финала Кубка Росси? Хаос и бардак…Сложно подбирать слова." Красны крест,кубок Росси. Куда вы всё время спешите?
15:37
Slim Taller
" Кубка Росси" .Это новый кубок?
15:35
Odissevs
Позор. Смотрел игру - это было отвратительное зрелище.
15:31
edgar84
Пошла по трубам субстанция)
15:25