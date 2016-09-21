Сергей Горлукович: "СКА-Хабаровск" - молодцы, обыграли легионеров Федуна"

Бывший защитник "Спартака" и экс-главный тренер "СКА-Хабаровска" Сергей Горлукович после победы хабаровчан над красно-белыми в 1/16 финала Кубка России (1:0) не смог выделить никого из игроков гостей. По его словам, "Спартаку" нужно сменить название.

- Что же теперь делать?

- Предлагаю переименовать "Спартак" в "Красный крест". А что? Он же всем радость приносит неудачами, помогает людям в регионах, поднимает настроение. "Красный крест"! Ну куда это годится - проиграть в 1/16 финала Кубка России? Хаос и бардак… Сложно подбирать слова.

- Хоть кого-то можете выделить?

- По этой игре нет. Раз вылетели - кого выделять-то? Все дело в футболистах…

- Но вы ведь работали с автором победного гола "Спартаку" Владиславом Никифоровым?

- Конечно. Я в него и поверил. В 17 лет выпустил его в основном составе, и он забил "Кубани". 1:1 тогда сыграли. Никифоров как раз счет сравнял. Один из самых талантливых игроков своего времени. Я не преувеличиваю. Но потом, видно, что-то не получилось. Может быть, попал не в те руки. Сейчас ему уже 27. А в целом "СКА" - молодцы. Обыграли легионеров Федуна! А "Спартак" - "Красный крест". Всем помогают. Молодцы… (Виталий АЙРАПЕТОВ)