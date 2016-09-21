15:07 | ФУТБОЛ — Кубок России

Сергей Горлукович: "Боюсь, что "Спартак" возвращается в хаос и бардак"

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Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА.Первое поражение Карреры. "Спартак" провалился в Кубке России

Бывший защитник "Спартака" и экс-главный тренер "СКА-Хабаровска" Сергей Горлукович после победы хабаровчан над красно-белыми в 1/16 финала Кубка России (1:0) подчеркнул, что в уровне продемонстрированной игры виноваты футболисты. Специалист уверен, что команде пели слишком много дифирамбов.

- Вы знаете, печально это все, - начал Горлукович. - Тяжело подобрать слова. После месяца удачных игр у болельщиков появились определенные надежды. Да, произошли положительные изменения при Каррере. Но недолго музыка играла. И это произошло даже не сегодня.

- А когда?

- Считаю, уже против "Оренбурга" "Спартак" играл безобразно. Просто где-то удача тогда улыбнулась москвичам. Боюсь, что "Спартак" всего лишь после месяца хороших результатов возвращается в хаос и бардак. Вновь приходится говорить о прежнем векторе. Хотелось бы ошибаться, но…

- С чем связываете этот спад?

- Виноваты прежде всего футболисты. Слишком много им пели дифирамбов. Вот они, похоже, и поймали маленькую звездочку.

- В Хабаровске проиграли по делу?

- Да тут дело даже не в качестве футбола. Это же Кубок. Вышел дальше - молодец, проиграл - до свидания! Перед "Спартаком" же была поставлена задача выиграть Кубок России! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Kairat Alimovich

Серега мужик! это вам не трусливая девка Бездельничев)

15:55

Валерий Милан-Монако

Это говорит старый прыщ(который сам бегал в своё время как хромая лошадь( с массой ошибок на пустом месте(

15:41

Platinum1991

СЕРГЕЙ ГОРЛУКОВИЧ: "БОЮСЬ, ЧТО СПАРТАК" ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ХАОС И БАРДАК"??? ПАНИКЕ не поддаваться!!! Да и бояться пока НЕЧЕГО. Посмотрим, как дальше играть будут!!! В чемпионате ПОЛНЫЙ порядок, а в кубке случился БАРДАК!!! Благополучно вылетели и загремели под ска-хабаровские ФАНФАРЫ! На поле не было команды Спартак, а были одиночки, которые не смогли переломить ход матча. И как ИТОГ - вылет из розыгрыша Кубка России по футболу. ПЕЧАЛЬНО, но факт. Остался один чемпионат! А играть ещё МНОГО и до финиша далеко. За призы надо побороться, а если играть как со "СКА-Хабаровск", так Спартаку вообще можно и в Европу не попасть, да и без медалей остаться! Замкнутый круг ПОЛУЧАЕТСЯ! Мы это уже НЕОДНОКРАТНО где-то видели! Начинают в Спартаке за здравие, а заканчивают - ЗА УПОКОЙ!!!

15:24

maslo

Второй кубок продули в сезоне. Карреру домой отправить как и Аленя после АЕК

15:22

Джон....Сильвер

Можно подумать он из этого состояния выходил!

15:20

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