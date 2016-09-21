Сергей Горлукович: "Боюсь, что "Спартак" возвращается в хаос и бардак"

Бывший защитник "Спартака" и экс-главный тренер "СКА-Хабаровска" Сергей Горлукович после победы хабаровчан над красно-белыми в 1/16 финала Кубка России (1:0) подчеркнул, что в уровне продемонстрированной игры виноваты футболисты. Специалист уверен, что команде пели слишком много дифирамбов.

- Вы знаете, печально это все, - начал Горлукович. - Тяжело подобрать слова. После месяца удачных игр у болельщиков появились определенные надежды. Да, произошли положительные изменения при Каррере. Но недолго музыка играла. И это произошло даже не сегодня.

- А когда?

- Считаю, уже против "Оренбурга" "Спартак" играл безобразно. Просто где-то удача тогда улыбнулась москвичам. Боюсь, что "Спартак" всего лишь после месяца хороших результатов возвращается в хаос и бардак. Вновь приходится говорить о прежнем векторе. Хотелось бы ошибаться, но…

- С чем связываете этот спад?

- Виноваты прежде всего футболисты. Слишком много им пели дифирамбов. Вот они, похоже, и поймали маленькую звездочку.

- В Хабаровске проиграли по делу?

- Да тут дело даже не в качестве футбола. Это же Кубок. Вышел дальше - молодец, проиграл - до свидания! Перед "Спартаком" же была поставлена задача выиграть Кубок России! (Виталий АЙРАПЕТОВ)