Бывший защитник "Спартака" и экс-главный тренер "СКА-Хабаровска" Сергей Горлукович после победы хабаровчан над красно-белыми в 1/16 финала Кубка России (1:0) подчеркнул, что в уровне продемонстрированной игры виноваты футболисты. Специалист уверен, что команде пели слишком много дифирамбов.
- Вы знаете, печально это все, - начал Горлукович. - Тяжело подобрать слова. После месяца удачных игр у болельщиков появились определенные надежды. Да, произошли положительные изменения при Каррере. Но недолго музыка играла. И это произошло даже не сегодня.
- А когда?
- Считаю, уже против "Оренбурга" "Спартак" играл безобразно. Просто где-то удача тогда улыбнулась москвичам. Боюсь, что "Спартак" всего лишь после месяца хороших результатов возвращается в хаос и бардак. Вновь приходится говорить о прежнем векторе. Хотелось бы ошибаться, но…
- С чем связываете этот спад?
- Виноваты прежде всего футболисты. Слишком много им пели дифирамбов. Вот они, похоже, и поймали маленькую звездочку.
- В Хабаровске проиграли по делу?
- Да тут дело даже не в качестве футбола. Это же Кубок. Вышел дальше - молодец, проиграл - до свидания! Перед "Спартаком" же была поставлена задача выиграть Кубок России! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Kairat Alimovich
Серега мужик! это вам не трусливая девка Бездельничев)
15:55
Валерий Милан-Монако
Это говорит старый прыщ(который сам бегал в своё время как хромая лошадь( с массой ошибок на пустом месте(
15:41
Platinum1991
СЕРГЕЙ ГОРЛУКОВИЧ: "БОЮСЬ, ЧТО СПАРТАК" ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ХАОС И БАРДАК"??? ПАНИКЕ не поддаваться!!! Да и бояться пока НЕЧЕГО. Посмотрим, как дальше играть будут!!! В чемпионате ПОЛНЫЙ порядок, а в кубке случился БАРДАК!!! Благополучно вылетели и загремели под ска-хабаровские ФАНФАРЫ! На поле не было команды Спартак, а были одиночки, которые не смогли переломить ход матча. И как ИТОГ - вылет из розыгрыша Кубка России по футболу. ПЕЧАЛЬНО, но факт. Остался один чемпионат! А играть ещё МНОГО и до финиша далеко. За призы надо побороться, а если играть как со "СКА-Хабаровск", так Спартаку вообще можно и в Европу не попасть, да и без медалей остаться! Замкнутый круг ПОЛУЧАЕТСЯ! Мы это уже НЕОДНОКРАТНО где-то видели! Начинают в Спартаке за здравие, а заканчивают - ЗА УПОКОЙ!!!
15:24
maslo
Второй кубок продули в сезоне. Карреру домой отправить как и Аленя после АЕК
15:22
Джон....Сильвер
Можно подумать он из этого состояния выходил!
15:20