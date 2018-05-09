Сергей Герасимец: "Победой в Кубке "Тосно" осложнил себе жизнь"

Экс-форвард "Зенита" Сергей Герасимец, возглавлявший в 2014-2015 гг. молодежную команду "Тосно", в интервью "СЭ" высказался о последствиях победы тосненцев в Кубке России.
В среду подопечные Дмитрия Парфенова в финале Кубка обыграли курский "Авангард" (2:1).
- Сейчас "Тосно" хочет попасть в стыковые игры, сделать это очень тяжело, - считает Герасимец. - По сути, победой в Кубке России тосненцы сами себе осложнили эту задачу. Потому что лицензию в еврокубки клуб пока не получил, и говорят, что может и не получить.
Тогда шестое место гарантирует путевку в еврокубки, а первый претендент на это - "Уфа", с которой "Тосно" и будет играть в следующем туре. Выиграв Кубок, "Тосно" осложнил себе самую главную задачу сезона. Лишние игры в Кубке во многом и не позволили оторваться от "Анжи", ведь по игре команда Дмитрия Парфенова смотрелась получше. (Игорь НОВИКОВ)
ТындерШмындер
Герасимец- ИДИОТ! Следуя его логике - надо было выходить на поле и сдавать игры? Может это он всю свою карьеру сдавал матчи, а эти парни - молодчики, выходят на поле побеждать!
23:17
serzheo
Тогда зачем затевали всю эту канитель? Чемпион всех времен и народов - Спартак - смотрите сами, в удельном княжестве Московия. Это без нас. Дальше сами...
23:06