Сергей Герасимец: "Победой в Кубке "Тосно" осложнил себе жизнь"

Экс-форвард "Зенита" Сергей Герасимец, возглавлявший в 2014-2015 гг. молодежную команду "Тосно", в интервью "СЭ" высказался о последствиях победы тосненцев в Кубке России.

В среду подопечные Дмитрия Парфенова в финале Кубка обыграли курский "Авангард" (2:1).



- Сейчас "Тосно" хочет попасть в стыковые игры, сделать это очень тяжело, - считает Герасимец. - По сути, победой в Кубке России тосненцы сами себе осложнили эту задачу. Потому что лицензию в еврокубки клуб пока не получил, и говорят, что может и не получить.



Тогда шестое место гарантирует путевку в еврокубки, а первый претендент на это - "Уфа", с которой "Тосно" и будет играть в следующем туре. Выиграв Кубок, "Тосно" осложнил себе самую главную задачу сезона. Лишние игры в Кубке во многом и не позволили оторваться от "Анжи", ведь по игре команда Дмитрия Парфенова смотрелась получше. (Игорь НОВИКОВ)

