Сергей Герасимец: "Мирзов сделал разницу в финале Кубка России"

Экс-форвард "Зенита" Сергей Герасимец, возглавлявший в 2014-2015 годах молодежную команду "Тосно", в интервью "СЭ" подвел итоги финала Кубка России. Его победителем стал "Тосно", обыгравший курский "Авангард" со счетом 2:1.

– Удивило такое сочетание финальной пары, – отметил Герасимец. – "Тосно" обыграл многие команды на пути к финалу, в том числе и "Спартак". В этом плане "Тосно" можно поставить в пример другим командам, если вести речь об отношении к Кубку. Я внимательно слежу за этой командой, во всех кубковых матчах футболисты боролись, а тренер выставлял оптимальный состав. И где-то футбольный бог "Тосно" наградил.

– Победа закономерна?

– Да, вполне. Хотя большую часть матча шла борьба, казалось, что бьются две равные команды. Но нашелся игрок, который склонил чашу весов в пользу "Тосно". Я имею в виду Мирзова​, который во втором тайме вел за собой команду. По сути, он и сделал разницу в этом матче. Класс игроков "Тосно" несколько повыше, чем у "Авангарда". Видно, что у "Тосно" более опытная и мастеровитая команда.

– Может быть, быстрые голы в первом тайме заставили соперников действовать осторожно?

– Голы, наоборот, должны раскрепощать. Мне показалось, что после гола футболисты "Тосно" подумали, что кубок уже в кармане. Но ответный мяч "Авангарда" после блестящей комбинации немножко прибил "Тосно". Курская команда выдала свой максимум, на сегодня больше она дать не может. (Игорь НОВИКОВ)