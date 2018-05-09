Сергей Герасимец: "Мирзов сделал разницу в финале Кубка России"

Экс-форвард "Зенита" Сергей Герасимец, возглавлявший в 2014-2015 годах молодежную команду "Тосно", в интервью "СЭ" подвел итоги финала Кубка России. Его победителем стал "Тосно", обыгравший курский "Авангард" со счетом 2:1.
– Удивило такое сочетание финальной пары, – отметил Герасимец. – "Тосно" обыграл многие команды на пути к финалу, в том числе и "Спартак". В этом плане "Тосно" можно поставить в пример другим командам, если вести речь об отношении к Кубку. Я внимательно слежу за этой командой, во всех кубковых матчах футболисты боролись, а тренер выставлял оптимальный состав. И где-то футбольный бог "Тосно" наградил.
– Победа закономерна?
– Да, вполне. Хотя большую часть матча шла борьба, казалось, что бьются две равные команды. Но нашелся игрок, который склонил чашу весов в пользу "Тосно". Я имею в виду Мирзова, который во втором тайме вел за собой команду. По сути, он и сделал разницу в этом матче. Класс игроков "Тосно" несколько повыше, чем у "Авангарда". Видно, что у "Тосно" более опытная и мастеровитая команда.
– Может быть, быстрые голы в первом тайме заставили соперников действовать осторожно?
– Голы, наоборот, должны раскрепощать. Мне показалось, что после гола футболисты "Тосно" подумали, что кубок уже в кармане. Но ответный мяч "Авангарда" после блестящей комбинации немножко прибил "Тосно". Курская команда выдала свой максимум, на сегодня больше она дать не может. (Игорь НОВИКОВ)
Asxat
А Курск еще мог забить при 1:1. Авангард из Курска - молодцы, только вышли в ФНЛ, отлично команда смотрелась. Ну а Тосно с трофеем!
23:40