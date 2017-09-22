Сергей Фурсенко: "Новосельцев показал, что на него можно рассчитывать"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко остался доволен игрой защитника Ивана Новосельцева в матче 1/16 финала Кубка России против петербургского "Динамо" (2:3). Также руководитель считает, что оценивать игру голкипера Юрия Лодыгина могут тренеры вратарей.

– Ваня очень прилично отыграл, я его поздравляю, – цитирует ТАСС Фурсенко. – Он показал, что у нас есть еще один защитник, на которого можно рассчитывать.

Лодыгин? Критикуют всегда и везде и по любому поводу, можно критиковать кого угодно, но каждый знает свои ошибки и сам должен преодолеть проблемы, которые существуют. Юра – хороший вратарь, а оценивать его игру должны тренеры вратарей команды.