Сергей Чепчугов: "Не исключаю, что когда-нибудь вернусь в "Енисей"

Вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов в преддверии матча 1/16 финала Кубка России против "Енисея" отметил, что минимум раз в год бывает в родном для себя Красноярске, сообщает ТВК. Также голкипер рассказал, что следит за выступлением "Енисея" в ФНЛ.

– Как часто вы бываете в родном Красноярске?

– По возможности, но обязательно минимум раз в год. Приезжаю навестить родственников, друзей. Сейчас только они связывают с городом. Но я родился в Красноярске и люблю свой город. Он очень красивый.

– Что скажете про перемены в футбольном "Енисее" – новое руководство, новый тренер?

– Перемены в спортивном плане нравятся. Сейчас команда выступает стабильно в ФНЛ, держится в середине таблицы. Эта стабильность наступила благодаря руководству.

– За игрой красноярцев следите?

– По мере возможности слежу, но новости читаю регулярно, смотрю результаты, таблицу ФНЛ.

– Какова вероятность вашего возвращения в "Енисей"?

– Как говорится, никогда не говори "никогда". Поэтому возвращения не исключаю.

– Будете ли настаивать выйти сегодня матче в основе на родном стадионе?

– Настаивать не буду, потому что состав определяет тренер.

Трансляция матча "Енисей" – ЦСКА