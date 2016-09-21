Сергей Чепчугов: "Енисей" - крепкая команда, ЦСКА будет нелегко"

Вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов в преддверии матча 1/16 финала Кубка России против "Енисея" отметил, что его команде придется достаточно непросто. На игру не полетел основной голкипер клуба Игорь Акинфеев, и Чепчугов, вероятно, сыграет в основном составе.

- Рад, что выпала возможность в составе армейцев сыграть в родном городе, - цитирует официальный твиттер ЦСКА Чепчугова. - Конечно, будет немного волнительно, но наша главная задача - выйти в следующую стадию Кубка. "Енисей" - крепкая команда, так что нам будет нелегко.

Игра "Енисей" - ЦСКА состоится сегодня, начало - в 15.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Енисей" - ЦСКА