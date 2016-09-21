Сергей Чепчугов: "Енисей" - крепкая команда, ЦСКА будет нелегко"

Вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов в преддверии матча 1/16 финала Кубка России против "Енисея" отметил, что его команде придется достаточно непросто. На игру не полетел основной голкипер клуба Игорь Акинфеев, и Чепчугов, вероятно, сыграет в основном составе.
- Рад, что выпала возможность в составе армейцев сыграть в родном городе, - цитирует официальный твиттер ЦСКА Чепчугова. - Конечно, будет немного волнительно, но наша главная задача - выйти в следующую стадию Кубка. "Енисей" - крепкая команда, так что нам будет нелегко.
Игра "Енисей" - ЦСКА состоится сегодня, начало - в 15.00 по московскому времени.
Сегодня стартуем в #КубокРоссии! Игра в Красноярске начнётся в 15:00 по московскому времени! #ЕнисейЦСКА pic.twitter.com/3PLsnTWeKL– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 21 сентября 2016 г.
Блудный Свин .
прихлопнет Тишка дулёров цыски1!!111
10:52