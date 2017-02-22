Сергей Брызгалов: "У "Анжи" есть желание выиграть Кубок России и выйти в еврокубки"

Защитник "Анжи" Сергей Брызгалов выразил надежду, что махачкалинцы смогут завоевать Кубок России в этом сезоне. В 1/4 финала "Анжи" на выезде сыграет с "Уфой". Встреча состоится 1 марта.
– Наверное, не стоит смотреть, кто там дальше, а следует сосредоточиться и подготовиться к первой официальной игре с "Уфой", – цитирует официальный сайт "Анжи" Брызгалова. – Кубок России – это трофей, который нужен как клубу, так и игрокам. Поэтому я думаю, что все ребята выложатся не на 100, а на 120 процентов.
– Наверняка у каждого из вас есть мысли, что победа в Кубке даст возможность выступить в Европе?
– Ну, конечно. Уверен, что у каждого в "Анжи" есть желание выиграть Кубок и добыть путевку в еврокубки.
– А в чемпионате какая стоит задача?
– Забраться как можно выше по турнирной таблице.
– То есть в команде нет настроений, что придется бороться за выживание?
– Нет, конечно. У нас подобралась хорошая команда и, думаю, тренеру по силам сплотить всех футболистов и постепенно, шаг за шагом, от игры к игре подняться как можно выше.
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http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/sergej_brizgalov_terpenie_harakter_i_rabotat220217/