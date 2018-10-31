Сергей Анохин - об Олимп - Кубке России: "Турнир становится более зрелищным и качественным"

Вице-президент РФС Сергей Анохин отметил рост интереса к Олимп - Кубку России со стороны клубов премьер-лиги. По его словам, этому способствовал более грамотный подход к организации турнира.

– В этом году мы подошли более скрупулезно и грамотно к проведению Кубка России, результатом стал больший интерес со стороны клубов РПЛ к турниру, – цитируют "Известия" Анохина. – Турнир становится более зрелищным и качественным. Да и в целом интерес к футболу в стране серьезно увеличился. Это видно и по посещаемости, и по рейтингам телетрансляций. Напомню, что со стадии 1/4 финала противостояния команд будут двухматчевыми – по игре дома и на выезде. У большинства клубов премьер-лиги сейчас есть новые стадионы, и всем хочется проводить как можно больше качественных матчей. Кубок России дает такую возможность.