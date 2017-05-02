Семин заявил, что остается в "Локомотиве" на следующий сезон

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в финале Кубка России над "Уралом" (2:0) заявил, что останется на своем посту в следующем сезоне, информирует "Р-Спорт". 69-летний специалист вернулся в "Локо" в августе 2016 года, подписав контракт по схеме "1+1".

Благодаря этому успеху "Локомотив" получил путевку в групповой этап Лиги Европы в следующем сезоне, а Семин стал рекордсменом по победам в Кубке России.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

Юрий Семин: "Локомотив" не мог закончить сезон без титула"