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Семин заявил, что остается в "Локомотиве" на следующий сезон

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в финале Кубка России над "Уралом" (2:0) заявил, что останется на своем посту в следующем сезоне, информирует "Р-Спорт". 69-летний специалист вернулся в "Локо" в августе 2016 года, подписав контракт по схеме "1+1".

Благодаря этому успеху "Локомотив" получил путевку в групповой этап Лиги Европы в следующем сезоне, а Семин стал рекордсменом по победам в Кубке России.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" // 
Юрий Семин: "Локомотив" не мог закончить сезон без титула"

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170502/1119934398.html

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. Финал
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