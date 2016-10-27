21:07 | ФУТБОЛ — Кубок России

Семин остался доволен газоном в Самаре после победы над "Крыльями"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин похвалил газон самарского "Металлурга", на котором железнодорожники выиграли у "Крыльев Советов" в матче 1/8 финала Кубка России (3:1). Ранее поле стадиона неоднократно подвергалось критике игроков и тренеров.

- Хотел бы отметить состояние поля в Самаре. Хороший газон позволил играть в комбинационный футбол, - цитирует официальный сайт "Локомотива" Семина. - Конечно, огромную роль сыграл первый мяч. После этого мы могли действовать на контратаках. В последние 15 минут преимущество было у "Крыльев", но все решилось еще до гола Чочиева.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14123

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/8 финала

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