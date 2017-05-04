Семен Андреев: "Комитет по этике не может самостоятельно принять решение по поводу высказываний Павлюченко"

Глава Комитета по этике РФС Семен Андреев пояснил, почему невозможно разобраться с острыми высказываниями форварда "Урала" Романа Павлюченко в адрес нападающего "Локомотива" Ари, сказанными после финала Кубка России.

Роман Павлюченко: "Ари надо выгнать из страны. Пускай в Бразилию летит"

– Глава КДК Артур Григорьянц говорит, что "дело Павлюченко" – юрисдикция вашего комитета. Так ли это?

– У нас все строго по регламенту. Президент РФС или исполком должен направить нам документ с просьбой разобраться, – отметил Андреев.

– Такой простейший вопрос, как определение места высказывания Павлюченко, тоже не можете решить?

– Да. Самостоятельно не можем.

– А если КДК обратится за помощью?

– По регламенту не положено. Если он будет изменен, то такая возможность появится. В таком случае руки будут развязаны, сможем рассмотреть целый ряд вопросов совместно с КДК.

– Есть ли вероятность, что регламент претерпит изменения?

– Мы ведем разговор с Виталием Леонтьевичем Мутко. Думаю, что подвижки будут. Он человек демократичный, поддерживает все позитивные начинания.

– Наверняка помечаете в блокноте резонансные истории в российском футболе. Много ли накопилось записей?

– Они есть. (Сергей АСТАХОВ)