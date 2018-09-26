Семак объяснил, почему в воротах "Зенита" играл Кержаков

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что голкипер Михаил Кержаков прекрасно сыграл в матче 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Волгаря" (4:0).

- Кержаков заслужил и отношением к делу, и своей работой, - цитирует Семака официальный сайт "Зенита". - Лунев - вратарь номер один, дали ему отдохнуть. У нас есть Лодыгин, второй вратарь, который может выйти в любой момент. Дали проявить себя Кержакову, он прекрасно справился.

Никаких претензий к нему быть не может. Он еще раз подтвердил свой высокий уровень. Хорошо, что у нас есть первый, второй и третий вратари. Будет время – все будут играть.

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