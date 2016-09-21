19:19 | ФУТБОЛ — Кубок России

Себастьян Хольмен: "Динамо" под силу выиграть Кубок России"

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Защитник "Динамо" Себастьян Хольмен считает, что московской команде по силам выиграть Кубок России. "Динамо" вышло в 1/8 финала турнира, разгромив в Химках "Ростов" со счетом 4:0.

– Это была не самая сложная игра. Мы контролировали ход матча с самого начала и достаточно быстро забили, – цитирует "Р-Спорт" Хольмена. – Я думаю, что "Динамо" под силу выиграть Кубок в этом сезоне – у нас хорошая команда, а сегодня мы прошли дальше.

Изменения в составе руководства не влияют на команду, особенно на меня, поскольку я не слишком понимаю русский и не знаю слухов и что говорят. Мы тренируемся, в команде царит хорошая атмосфера, и мы продолжаем выигрывать.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160921/1090794538.html

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

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КОММЕНТАРИИ (2)
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pronin1923

пищевик-2 мы обыграли!!!

20:01

Дузер

И это шведский заморыш решил после победы над третьим составом ростова))))Сначала тосно,зенит-2,спартак-2 обыграйте,а потом на победу в кубке рот разевайте.

19:33

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