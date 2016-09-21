Себастьян Хольмен: "Динамо" под силу выиграть Кубок России"

Защитник "Динамо" Себастьян Хольмен считает, что московской команде по силам выиграть Кубок России. "Динамо" вышло в 1/8 финала турнира, разгромив в Химках "Ростов" со счетом 4:0.

– Это была не самая сложная игра. Мы контролировали ход матча с самого начала и достаточно быстро забили, – цитирует "Р-Спорт" Хольмена. – Я думаю, что "Динамо" под силу выиграть Кубок в этом сезоне – у нас хорошая команда, а сегодня мы прошли дальше.

Изменения в составе руководства не влияют на команду, особенно на меня, поскольку я не слишком понимаю русский и не знаю слухов и что говорят. Мы тренируемся, в команде царит хорошая атмосфера, и мы продолжаем выигрывать.