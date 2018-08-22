"Сахалин" обыграл иркутский "Зенит" в Кубке России

"Сахалин" одержал победу над иркутским "Зенитом" (3:0) в матче 1/32 финала Кубка России. Их соперник по 1/16 финала станет известен позднее.

Кубок России

1/32 финала

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Зенит" (Иркутск) - 3:0 (1:0)

Голы: Гаглоев, 35 - с пенальти (1:0). Матрахов, 75 (2:0). Гаглоев, 90+3 (3:0).

"Сахалин" (Южно-Сахалинск): Счастливцев, Алахвердов, Сурков, Коломыц, Маслов, Духнов (Большунов, 67), Ерусланов, Гаглоев, Матрахов (Гаврилко, 90+1), Худяков (Холодилов, 88), Есиков (Аксютенко, 90+1).

"Зенит" (Иркутск): Кунгуров, Копытин, Д.Толмачев, Найденов, Усов (Завражнов, 62), Селецкий (Яковлев, 65), Ющук, В.Толмачев, Бондаренко, Пытлев (Чернышев, 79), Мурадян (Михайлов, 58).

Предупреждения: Худяков, 7. Алахвердов, 15. Маслов, 20. Селецкий, 24.

Судья: Машлякевич (Москва).

22 августа. Томск. Стадион "Темп".