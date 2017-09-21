Садаев и Мбенг - в "старте" "Ахмата" на матч с "Енисеем"

Стал известен стартовый состав "Ахмата" на матч 1/16 финала Кубка России против "Енисея". С первых минут на поле появятся нападающие Заур Садаев и Аблай Мбенг.
Полностью состав грозненцев выглядит следующим образом: Городов, Семенов, Анхель, Родолфу, Мохаммади, Исмаэл, Швец, Раванелли, Митришев, Садаев, Мбенг.
Встреча "Енисей" - "Ахмат" начнется в 15.00 по московскому времени.
Наш состав на игру с "Енисеем": Городов, Семенов, Анхель, Родолфо, Мохаммади, Исмаэль, Швец, Раванелли, Митришев, Садаев, Мбенг. pic.twitter.com/o3C1vHebOl– FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 21 сентября 2017 г.