Садаев и Мбенг - в "старте" "Ахмата" на матч с "Енисеем"

Стал известен стартовый состав "Ахмата" на матч 1/16 финала Кубка России против "Енисея". С первых минут на поле появятся нападающие Заур Садаев и Аблай Мбенг.

Полностью состав грозненцев выглядит следующим образом: Городов, Семенов, Анхель, Родолфу, Мохаммади, Исмаэл, Швец, Раванелли, Митришев, Садаев, Мбенг.

Встреча "Енисей" - "Ахмат" начнется в 15.00 по московскому времени.