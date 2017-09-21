Уличная атлетика при поддержке Datsun
14:11 | Футбол — Кубок России

Садаев и Мбенг - в "старте" "Ахмата" на матч с "Енисеем"


Стал известен стартовый состав "Ахмата" на матч 1/16 финала Кубка России против "Енисея". С первых минут на поле появятся нападающие Заур Садаев и Аблай Мбенг.

Полностью состав грозненцев выглядит следующим образом: Городов, Семенов, Анхель, Родолфу, Мохаммади, Исмаэл, Швец, Раванелли, Митришев, Садаев, Мбенг.

Встреча "Енисей" - "Ахмат" начнется в 15.00 по московскому времени.

Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий