Рустем Мухаметшин: "Тосно" в матче с "Локо" важно не перегореть, играть в свою игру, и победа станет возможной"

Хавбек "Тосно" Рустем Мухаметшин уверен, что у его команды есть шансы на победу над "Локомотивом" в матче 1/4 финала Кубка России, если удастся справиться с эмоциями. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

– "Локомотив" - хорошая команда, и состав у них, и "скамейка" большая, поэтому, я думаю, и в Кубке, и в чемпионате они хорошо участвуют, в команде собраны одинакового класса игроки, - цитирует пресс-служба клуба Мухаметшина. - Они всегда в лидерах в чемпионате России, правда, в этом году они на 10-м месте, но уверен, что они ситуацию поправят.

– Что может противопоставить "Тосно" москвичам?

– Бойцовские качества, в первую очередь. Не перегореть, играть в свою игру, и все возможно.

– Насколько повлияет на команды тот факт, что игра будет первой официальным матчем после тренировочных сборов для каждой?

– Наоборот, даже может сыграть на руку – и они первую игру играют, и мы, неизвестно, кто в каком состоянии подходит к этой игре. Вот, даже в матче "Краснодара" с "Уралом" краснодарцы 3:0 вели, а проиграли по пенальти, Кубок непредсказуем!

Трансляция матча "Локомотив" - "Тосно"