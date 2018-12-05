Руслан Нигматуллин: "Локомотив" традиционно считается кубковой командой"

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился своими ожиданиями от первого матча 1/4 финала Олимп-Кубка России с "Рубином". Он считает, что победу в этой встрече одержат красно-зеленые.

– "Рубин" давно не завоевывал никаких трофеев, а "Локомотив" традиционно считается кубковой командой, – приводят "Известия" слова Нигматуллина. – Оба соперника будут максимально мотивированы и настроены на проход в следующую стадию. Наставник москвичей Юрий Павлович рекордные пять раз приводил "железнодорожников" к победе в этом турнире, и он знает определенные секреты этого соревнования. Думаю, что в первой игре "Локомотив" добьется минимальной победы.

Матч пройдет в Москве на стадионе "РЖД Арена". Начало – 19.30.

"Локомотив" – "Рубин": Олимп-Кубок России, онлайн-трансляция, 5 декабря, начало – в 19.30 (мск).