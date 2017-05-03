Руслан Нигматуллин: "Хорошо понимаю Павлюченко, а вот Ари меня позабавил"

Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин завил, что понимает Романа Павлюченко, который грубо высказался в адрес нападающего "Локомотива" Ари. Также он отметил, что не видит ничего трагичного в случившейся потасовке в концовке финального матча "Локомотив" – "Урал" (2:0).

– Что вы думаете о драке, которая произошла в финальном матче Кубка России и словах Романа Павлюченко в адрес Ари после игры?

– Матч стал вдвойне интереснее, страсти накалились. Главное, что не было кровопролития. Ну, потолкались ребята, некоторые футболисты попытались попасть в лицо, но травм никто никому не нанес, а страсти кипели, и это говорит о том, что все хотели выиграть Кубок. Я ничего критического в этом не вижу.

Вот Ари меня позабавил, потому что прибежал, ударил игрока и убежал. Не очень по-мужски это выглядело. Поэтому даже немного смешно.

Романа Павлюченко я очень хорошо понимаю. Хочу его поддержать, чтобы он не расстраивался. Понятно, что ему хотелось выиграть титул в конце карьеры, потому что на этом этапе титулы выигрываются тяжело. Это был, скорее, жест отчаяния, с его стороны. Он естественно был возмущен поступком Ари, потому что в драке участвовали совсем другие футболисты. А он, получается, ударил исподтишка и убежал.

Что касается слов Романа, что здесь поделать? Шнуров так выражается практически всегда и его вся страна любит. Вадик Евсеев тоже в прямом эфире крикнул спорное словечко. Все зависит от ситуации. Когда нам падает молоток на ногу – мы все выражаемся, и не всегда лицеприятно. Не стал бы поднимать из-за этого шумиху. Ну, высказался человек сгоряча. Возмущение было слишком сильное. А фундаментом всего происходящего было поражение. Все-таки у "Урала" были большие надежды на этот трофей, но не получилось. Поэтому ничего трагичного в такой концовке не вижу. Ребята потолкались. Наоборот, матч стал еще интереснее и его рейтинги возросли.

"Локомотив" победил в финальном матче "Урал" со счетом 2:0 благодаря голам Игоря Денисова и Алексея Миранчука. Этот трофей стал седьмым в истории клуба и пятым для главного тренера железнодорожников Юрия Семина. "СЭ" вел трансляцию матча "Локомотив" – "Урал". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)