Руководители РФС и Немецкого футбольного союза посетили военное кладбище близ Волгограда

Руководители РФС и Немецкого футбольного союза (DFB) в рамках недели сотрудничества организаций посетили Военно-мемориальное кладбище Россошки, расположенное в 34 километрах от Волгограда, сообщает официальный сайт РФС. В составе делегаций также присутствовали сотрудники посольств двух стран, футболисты юношеской сборной Германии и воспитанники волгоградской футбольной академии "Ротор". Мероприятие прошло при непосредственном участии Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями.

Представители делегаций также посетят финал Кубка России "Тосно" - "Авангард", который пройдет на стадионе "Волгоград Арена". Начало игры - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.