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21:59 | Футбол — Кубок России

Руководитель пресс-службы "Спартак": "Вылетаем в Москву, а кое-кто вылетел из Кубка"

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Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг после матча 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0) подчеркнул, что команда вылетает в Москву. Днем ранее вылет красно-белых в Краснодар задержался по техническим причинам. Перед отправлением Трахтенберг в Твиттере оставил сообщением: "Мы вылетели". Этот пост спровоцировал саркастические комментарии болельщиков о том, откуда вылетел "Спартак".

– Мы вылетаем в Москву, а кое-кто действительно вылетел из розыгрыша Кубка. Спасибо всем тем, кто вчера напомнил мне, что наш матч сегодня! – написал на своей странице в Твиттере Трахтенберг.

Отметим, что соперником столичной команды в 1/8 финала Кубка России стал "Спартак" из Нальчика.

В первый день 1/16 финала Кубка турнир покинуло шесть клубов премьер-лиги: "Анжи", "Краснодар", "Урал", "Арсенал", ЦСКА и "Динамо".

Трансляция матча "Кубань" – "Спартак" //
Кубок России. Сетка турнира // Большой кубковый день. LIVE!

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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atl4nt

скоро свинки в пердив вылетят. вот это будет праздник для народа

22:09

Mad Butcher

Каков дедушка трах. Прям коням по лбу

22:08

Versus67

Не набухайтесь в полёте. от счастья.

22:08

Look_around_me

Сильно написал

22:04