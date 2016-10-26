21:36 | ФУТБОЛ — Кубок России

"Рубин" в дополнительное время обыграл "СКА-Хабаровск"

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Казанский "Рубин" на своем поле нанес поражение "СКА-Хабаровску" со счетом 1:0. Единственный гол забил Самуэль Гарсия на 118-й минуте. В четвертьфинале "Рубин" сыграет с "Сибирью", которая переиграла "Енисей".

Кубок России

1/8 финала

"Рубин" (Казань) – "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Самуэль Гарсия, 118.

"Рубин": Нестеренко, Бурлак, Самбрано, Устинов (Ахметов, 46), Набиуллин, Гекдениз (Жонатас, 78), Оздоев, Цакташ, Девич, Лестьенн (Рочина, 70), Самуэль Гарсия.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Иванов, Киреев, Удалый, Микуцкис, Кацаев (Казанков, 75), Друзин, Черевко, Карасев (Калинский, 9), Никифоров, Лескано (Булия, 68).

Предупреждения: Устинов, 24. Оздоев, 53. Никифоров, 54. Девич, 115.

Удаление: Киреев (СКА-Хабаровск), 44.

Судья: Сухой (Люберцы).

26 октября. Казань. Стадион "Казань Арена".

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rus_cup/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Бен Ричардс

Далеко в кубке не прошёл боксёр Григорян. "Спартак" в Хабаровске при домашнем судействе можно безнаказанно по ногам лупить, а в Казани судили как положено, быстро за хамство наказали. Прощай гражданин "не ваше собачье дело".

22:08

Ж и в о й

Нормально! Сибирь вообще-то у Енисея выиграла, если что, и не в серии пенальти, а в дополнительное время! Казань одной ногой в полуфинале, скорее всего)

22:07

Дузер

Еле-еле в большинстве обыграли середняка пфл и для этого надо было покупать игроков на десятки миллионов)))Тренер рубина просто пень трухлявый!

21:52

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