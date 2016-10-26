"Рубин" в дополнительное время обыграл "СКА-Хабаровск"

Казанский "Рубин" на своем поле нанес поражение "СКА-Хабаровску" со счетом 1:0. Единственный гол забил Самуэль Гарсия на 118-й минуте. В четвертьфинале "Рубин" сыграет с "Сибирью", которая переиграла "Енисей".
Кубок России
1/8 финала
"Рубин" (Казань) – "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Самуэль Гарсия, 118.
"Рубин": Нестеренко, Бурлак, Самбрано, Устинов (Ахметов, 46), Набиуллин, Гекдениз (Жонатас, 78), Оздоев, Цакташ, Девич, Лестьенн (Рочина, 70), Самуэль Гарсия.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Иванов, Киреев, Удалый, Микуцкис, Кацаев (Казанков, 75), Друзин, Черевко, Карасев (Калинский, 9), Никифоров, Лескано (Булия, 68).
Предупреждения: Устинов, 24. Оздоев, 53. Никифоров, 54. Девич, 115.
Удаление: Киреев (СКА-Хабаровск), 44.
Судья: Сухой (Люберцы).
26 октября. Казань. Стадион "Казань Арена".
Бен Ричардс
Далеко в кубке не прошёл боксёр Григорян. "Спартак" в Хабаровске при домашнем судействе можно безнаказанно по ногам лупить, а в Казани судили как положено, быстро за хамство наказали. Прощай гражданин "не ваше собачье дело".
22:08
Ж и в о й
Нормально! Сибирь вообще-то у Енисея выиграла, если что, и не в серии пенальти, а в дополнительное время! Казань одной ногой в полуфинале, скорее всего)
22:07
Дузер
Еле-еле в большинстве обыграли середняка пфл и для этого надо было покупать игроков на десятки миллионов)))Тренер рубина просто пень трухлявый!
21:52