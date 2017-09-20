"Рубин" обыграл "Оренбург" в Кубке России

"Рубин" в гостях обыграл "Оренбург" в матче 1/16 финала Кубка России – 2:0. Егор Сорокин открыл счет на 29-й минуте. Уже в компенсированное время счет увеличил Максим Лестьенн. Казанцы в 1/8 финала встретятся с победителем пары "Крылья Советов" - "Локомотив".
Кубок России
1/16 финала
"Оренбург" - "Рубин" (Казань) - 0:2 (0:1)
Голы: Сорокин, 29 (0:1). Лестьенн, 90+4 (0:2).
"Оренбург" (Оренбург): Фролов, Андреев, Ойеволе, Удалый, Малых, Бегич, Васиев, Воробьев, Георгиев (Серченков, 77), Попович, Дюриш (Делькин, 75).
"Рубин" (Казань): Джанаев, Кузьмин (Бауэр, 52), Кудряшов, Бурлак, Сигурдссон, Сорокин, Сонг, Оздоев, Лестьенн, Азмун (Канунников, 66), Жемалетдинов (Рочина, 76).
Предупреждение: Джанаев, 83.
Судьи: МАТЮНИН. Мосякин (все Москва), Глот (Ярославль).
20 сентября. Оренбург. Стадион "Газовик".
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcrk– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 20 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 2017/2018 #ОренбургРубин 0:1 29' Егор Сорокин pic.twitter.com/rWjxSMUBhN
либеральный буддист
Почему в каждом матче ПДЛ упорно бьют во "вратарей", а те упорно пропускают мячи? Это демонстрация чего?
17:31
Gizza196
ФНЛ-РФПЛ 4:1!!!!
17:01