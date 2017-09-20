"Рубин" обыграл "Оренбург" в Кубке России

"Рубин" в гостях обыграл "Оренбург" в матче 1/16 финала Кубка России – 2:0. Егор Сорокин открыл счет на 29-й минуте. Уже в компенсированное время счет увеличил Максим Лестьенн. Казанцы в 1/8 финала встретятся с победителем пары "Крылья Советов" - "Локомотив".

Кубок России

1/16 финала

"Оренбург" - "Рубин" (Казань) - 0:2 (0:1)

Голы: Сорокин, 29 (0:1). Лестьенн, 90+4 (0:2).

"Оренбург" (Оренбург): Фролов, Андреев, Ойеволе, Удалый, Малых, Бегич, Васиев, Воробьев, Георгиев (Серченков, 77), Попович, Дюриш (Делькин, 75).

"Рубин" (Казань): Джанаев, Кузьмин (Бауэр, 52), Кудряшов, Бурлак, Сигурдссон, Сорокин, Сонг, Оздоев, Лестьенн, Азмун (Канунников, 66), Жемалетдинов (Рочина, 76).

Предупреждение: Джанаев, 83.

Судьи: МАТЮНИН. Мосякин (все Москва), Глот (Ярославль).

20 сентября. Оренбург. Стадион "Газовик".