"Рубин" обыграл "Химки" благодаря автоголу Рязанцева

"Рубин" с минимальным счетом обыграл "Химки" в матче 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России (1:0). Гол в свои ворота забил бывший полузащитник казанской команды Александр Рязанцев.

Олимп - Кубок России

1/16 финала

"Химки" - "Рубин" (Казань) - 0:1 д.в. (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Рязанцев, 97 - в свои ворота.

"Химки": Хомич, Мильдзихов (Боженов, 106), Данилкин, Филин, Смирнов, Рязанцев, Нетфуллин, Корян (Козлов, 100), Мостовой (М.Петрусев, 100), Белоус, Алиев (А.Моргунов, 100).

"Рубин" (Казань): Бабурин, Гранат, Камболов, Устинов, Уремович, Байрамян, Могилевец, Подберезкин (И.Калинин, 112), И.Коновалов, Шекари (Полоз, 46), Азмун.

Предупреждения: Белоус, 33. Байрамян, 39. Алиев, 43. Камболов, 87. Рязанцев, 107. Гранат, 111.

Удаление: Камболов, 113.

Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Кобзев (Москва), Петросян (Ростов-на-Дону).

26 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки".

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