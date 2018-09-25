РПЛ отправляет болельщиков "Енисея" и "Спартака" на сайт лиги. Но там ничего нет

Сегодня, 25 сентября, Российская премьер-лига (РПЛ) прокомментировала информацию, согласно которой матч 10-го тура между "Енисеем" и "Спартаком" может состояться 7 октября не в Красноярске, как планировалось изначально, а в Москве. В своем заявлении лига рекомендовала болельщикам двух команд ориентироваться по датам, месту и времени проведения игры на сайт турнира.

Премьер-Лига просит болельщиков ориентироваться по датам, месту и времени проведения матча на сайт Лиги. Там своевременно сообщается вся необходимая информация. – Российская Премьер-Лига (@rfpl) 25 сентября 2018 г.

Подобная рекомендация РПЛ может еще больше запутать болельщиков "Спартака" и "Енисея". Еще днем на сайте лиги было указано, что встреча пройдет в Красноярске на стадионе "Центральный".

Официальный сайт РПЛ.

Сейчас на сайте лиги и вовсе нет информации по месту проведения игры "Енисей - "Спартак". Вместо данных по встрече появляется сообщение с текстом "Что-то пошло не так".

Официальный сайт РПЛ.

Почему перенос матча "Енисей" – "Спартак" в Москву – безобразие //

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