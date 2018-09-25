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РПЛ отправляет болельщиков "Енисея" и "Спартака" на сайт лиги. Но там ничего нет

Официальный сайт РПЛ. Официальный сайт РПЛ. Болельщики "Спартака" пока не знают, где пройдет игра 10-го тура РПЛ с "Енисеем" 7 октября. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Официальный сайт РПЛ.
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Сегодня, 25 сентября, Российская премьер-лига (РПЛ) прокомментировала информацию, согласно которой матч 10-го тура между "Енисеем" и "Спартаком" может состояться 7 октября не в Красноярске, как планировалось изначально, а в Москве. В своем заявлении лига рекомендовала болельщикам двух команд ориентироваться по датам, месту и времени проведения игры на сайт турнира. 

 

Подобная рекомендация РПЛ может еще больше запутать болельщиков "Спартака" и "Енисея". Еще днем на сайте лиги было указано, что встреча пройдет в Красноярске на стадионе "Центральный".

Официальный сайт РПЛ.
Официальный сайт РПЛ.

Сейчас на сайте лиги и вовсе нет информации по месту проведения игры "Енисей - "Спартак". Вместо данных по встрече появляется сообщение с текстом "Что-то пошло не так".

Официальный сайт РПЛ.
Официальный сайт РПЛ.

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