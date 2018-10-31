18:21 | Футбол — Олимп - Кубок России

Ротенберг и Тарасов - в старте "Локомотива" на матч с "Енисеем"

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"Локомотив" объявил состав на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Енисея". С первых минут встречу начнут защитник Борис Ротенберг и хавбек Дмитрий Тарасов.

Состав "Локомотива": Коченков - Ротенберг, Михалик, Крыховяк, Идову - Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Тугарев - Эдер.

Запасные: Медведев, Лысов, Миронов, Куликов, Лапшов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Хеведес, Маргасов, Игнатьев.

Локомотив - Енисей

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/8 финала
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