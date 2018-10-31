Ротенберг и Тарасов - в старте "Локомотива" на матч с "Енисеем"

"Локомотив" объявил состав на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Енисея". С первых минут встречу начнут защитник Борис Ротенберг и хавбек Дмитрий Тарасов.
Состав "Локомотива": Коченков - Ротенберг, Михалик, Крыховяк, Идову - Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Тугарев - Эдер.
Запасные: Медведев, Лысов, Миронов, Куликов, Лапшов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Хеведес, Маргасов, Игнатьев.
Стартовый состав "Локо" на матч #ЛокоЕнисей.– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 31 октября 2018 г.
В стартовом составе пять (!) воспитанников Академии клуба, ещё пять в запасе 😱😍 pic.twitter.com/TWtML67F9M
Загрузка...