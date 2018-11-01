"Ростов" - "Зенит": следовало ли отменить гол ростовчан?

На 82-й минуте матча 1/8 финала "Ростов" - "Зенит" арбитр Роман Галимов засчитал взятие ворот гостей, несмотря на протесты зенитовцев. Могло показаться, что первый ассистент Максим Гаврилин не зафиксировал положение "вне игры" у автора гола Юсупова. Однако видеоповторы убеждают: судья-помощник совершенно прав - в момент удара Скопинцева Юсупов не находился за линией офсайда. А потом он добил мяч, отлетевший от Лунева. (Александр Бобров)

Эпизод матча "Ростов" - "Зенит".

Эпизод матча "Ростов" - "Зенит".

Эпизод матча "Ростов" - "Зенит".