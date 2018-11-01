21:01 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Ростов" - "Зенит": следовало ли отменить гол ростовчан?

Эпизод матча "Ростов" - "Зенит". Эпизод матча "Ростов" - "Зенит". Эпизод матча "Ростов" - "Зенит". Эпизод матча "Ростов" - "Зенит".
Эпизод матча "Ростов" - "Зенит".
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На 82-й минуте матча 1/8 финала "Ростов" - "Зенит" арбитр Роман Галимов засчитал взятие ворот гостей, несмотря на протесты зенитовцев. Могло показаться, что первый ассистент Максим Гаврилин не зафиксировал положение "вне игры" у автора гола Юсупова. Однако видеоповторы убеждают: судья-помощник совершенно прав - в момент удара Скопинцева Юсупов не находился за линией офсайда. А потом он добил мяч, отлетевший от Лунева. (Александр Бобров)

Эпизод матча "Ростов" - "Зенит".
Эпизод матча "Ростов" - "Зенит".
Эпизод матча "Ростов" - "Зенит".
Эпизод матча "Ростов" - "Зенит".

 

Эпизод матча "Ростов" - "Зенит".
Эпизод матча "Ростов" - "Зенит".
Эпизод матча "Ростов" - "Зенит".
Эпизод матча "Ростов" - "Зенит".

 

Ростов - Зенит

 

Обсудить
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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/8 финала
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