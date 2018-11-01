"Ростов" - "Зенит": Дзюба, Маркизио и Паредес остались в запасе, Анюков в стартовом составе

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России "Ростов" - "Зенит".

"Ростов": Песьяков, Логашов, Ингасон, Гацкан, Калачев, Ионов, Скопинцев, Зуев, Салестрос, Хаджикадунич, Кьяртанссон.

Запасные: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Вилюш, Бобен, Юсупов, Щадин, Гулиев, Майер, Шомуродов, Сигурдарссон.

"Зенит": Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Набиуллин, Оздоев, Краневиттер, Ерохин, Дриусси, Заболотный, Шатов.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Мевля, Маммана, Чернов, Маркизо, Паредес, Кузяев, Эрани, Мак, Дзюба.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.