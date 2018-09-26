"Ростов" разгромил "Сызрань" в матче 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России (4:0). Дублем в составе дончан отметился нападающий Видар Кьяртанссон.
Олимп - Кубок России
1/16 финала
"Сызрань-2003" (Сызрань) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 0:4 (0:2)
Голы: Шомуродов, 21 (0:1). Салетрос, 31 (0:2). Кьяртанссон, 64 (0:3). Кьяртанссон, 69 (0:4).
"Сызрань-2003" (Сызрань): Шильников, Ганиев, Ионов, Семенов, Марченко, Рыжков, Малаховский (Махмутов, 54), Данилов, Хрущев (Руднев, 81), Ушаков (Имуллин, 72), Цыганов.
"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Логашов, Бобен, Хаджикадунич, Юсупов (Гулиев, 45), Щадин, Зуев, Маер (Вебер, 75), Салетрос, Кьяртанссон (Осинов, 80), Шомуродов.
Судьи: Сараев (Санкт-Петербург). Деушев (Москва), Колосков (Уфа).
26 сентября. Сызрань. Стадион "СК Кристалл".
Соперником ростовского клуба в 1/8 финала этого турнира станет победитель пары "Волгарь" - "Зенит".