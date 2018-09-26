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"Ростов" разгромил "Сызрань"

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"Ростов" разгромил "Сызрань" в матче 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России (4:0). Дублем в составе дончан отметился нападающий Видар Кьяртанссон.

Олимп - Кубок России 

1/16 финала 

"Сызрань-2003" (Сызрань) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 0:4 (0:2)

Голы: Шомуродов, 21 (0:1). Салетрос, 31 (0:2). Кьяртанссон, 64 (0:3). Кьяртанссон, 69 (0:4). 

"Сызрань-2003" (Сызрань): Шильников, Ганиев, Ионов, Семенов, Марченко, Рыжков, Малаховский (Махмутов, 54), Данилов, Хрущев (Руднев, 81), Ушаков (Имуллин, 72), Цыганов.

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Логашов, Бобен, Хаджикадунич, Юсупов (Гулиев, 45), Щадин, Зуев, Маер (Вебер, 75), Салетрос, Кьяртанссон (Осинов, 80), Шомуродов.

Судьи: Сараев (Санкт-Петербург). Деушев (Москва), Колосков (Уфа).

26 сентября. Сызрань. Стадион "СК Кристалл".

Соперником ростовского клуба в 1/8 финала этого турнира станет победитель пары "Волгарь" - "Зенит".

Сызрань-2003 - Ростов

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/16 финала
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