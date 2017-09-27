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12:37 | Футбол — Кубок России

"Ростов" на своем поле примет "Амкар" в 1/8 финала Кубка России

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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России, по итогам которой определились хозяева поля. Отметим, что "Ростов" на своем поле примет "Амкар".

Хозяева поля в парах указаны первыми:

"Ростов" "Амкар" (Пермь)

"Тамбов""Авангард" (Курск)

"Луч-Энергия" (Владивосток) "Енисей" (Красноярск)

"Шинник" (Ярославль) "Олимпиец" (Нижний Новгород)

"СКА-Хабаровск""Динамо" (Санкт-Петербург)

"Спартак" (Москва) – "Спартак-Нальчик"

"Рубин (Казань) – "Крылья Советов" (Самара)

"Тосно" "Томь" (Томск)

Напомним, матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 25 и 26 октября.

Кубок России-2017/18. 10 из 16 клубов РФПЛ вне игры

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http://www.rfs.ru/main/news/leags/87625.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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cozakowivan

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13:02

BerZ

Перепутали всё

12:56

Samarec

Так-то всё наоборот. В первых четыре по регламенту, а во второй четверке жеребьевкой.

12:53

Gomer8888

он и должен был принять в Москве

12:44