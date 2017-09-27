"Ростов" на своем поле примет "Амкар" в 1/8 финала Кубка России

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России, по итогам которой определились хозяева поля. Отметим, что "Ростов" на своем поле примет "Амкар".
Хозяева поля в парах указаны первыми:
"Тамбов" – "Авангард" (Курск)
"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Енисей" (Красноярск)
"Шинник" (Ярославль) – "Олимпиец" (Нижний Новгород)
"СКА-Хабаровск" – "Динамо" (Санкт-Петербург)
"Спартак" (Москва) – "Спартак-Нальчик"
"Рубин (Казань) – "Крылья Советов" (Самара)
Напомним, матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 25 и 26 октября.
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Дополнительная информация
- Рубин
- Крылья Советов См
- Ростов
- Спартак Нч
- Амкар
- Томь
- Авангард Курск
- Спартак (футбол)
- Енисей (Футбол)
- Луч-Энергия
- СКА-Хабаровск
- Шинник
- Тосно
- Динамо СПб (Футбол)
- ФК Тамбов
- Олимпиец
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13:02
BerZ
Перепутали всё
12:56
Samarec
Так-то всё наоборот. В первых четыре по регламенту, а во второй четверке жеребьевкой.
12:53
Gomer8888
он и должен был принять в Москве
12:44