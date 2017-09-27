"Ростов" на своем поле примет "Амкар" в 1/8 финала Кубка России

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России, по итогам которой определились хозяева поля. Отметим, что "Ростов" на своем поле примет "Амкар".

Хозяева поля в парах указаны первыми:

"Ростов" – "Амкар" (Пермь)

"Тамбов" – "Авангард" (Курск)

"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Енисей" (Красноярск)

"Шинник" (Ярославль) – "Олимпиец" (Нижний Новгород)

"СКА-Хабаровск" – "Динамо" (Санкт-Петербург)

"Спартак" (Москва) – "Спартак-Нальчик"

"Рубин (Казань) – "Крылья Советов" (Самара)

"Тосно" – "Томь" (Томск)

Напомним, матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 25 и 26 октября.

Кубок России-2017/18. 10 из 16 клубов РФПЛ вне игры