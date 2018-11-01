"Ростов" Карпина обыграл "Зенит"! Победный мяч забил Юсупов

"Ростов" обыграл "Зенит" в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России - 3:1. Победный мяч на 83-й минуте провел бывший хавбек петербуржцев Артур Юсупов.

В 1/4 финала команда Валерия Карпина встретится с "Краснодаром", который ранее одолел "Крылья Советов" (2:1 д.в.).

Олимп-Кубок России

1/8 финала

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 3:1 (1:1)

Голы: Логашов, 4 (1:0). Дриусси, 29 - с пенальти (1:1). Юсупов, 82 (2:1). Хаджикадунич, 90 (3:1).

"Ростов": Песьяков, Логашов, Хаджикадунич, Ингасон, Скопинцев, Салетрос (Юсупов, 70), Гацкан, Калачев (Сигурдссон, 86), Ионов, Зуев, Кьяртанссон (Шомуродов, 89).

"Зенит": Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Набиуллин, Оздоев (Дзюба, 85), Краневиттер (Эрнани, 61), Ерохин, Дриусси (Кузяев, 87), Заболотный, Шатов.

Предупреждения: Ионов, 13. Логашов, 28. Заболотный, 68. Нету, 83. Скопинцев, 90+2.

Судьи: Галимов (Улан-Удэ). Елеференко (Москва), Гаврилин (Владимир).

1 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''. 35086 зрителей.