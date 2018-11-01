Роман Тугарев: "Спасибо Семину за доверие"

Полузащитник "Локомотива" Роман Тугарев, который начинал сезон за "Казанку", рассказал о своем дебюте в стартовом составе "Локомотива" в матче Олимп - Кубка России с "Енисеем" (4:1). Он выразил надежду, что получит еще шансы.

– Эмоции положительные, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Тугарева. – Долго готовился и настраивал себя. Рад выйти в стартовом составе. Спасибо Семину за доверие.

– Какую установку тренерский штаб дал конкретно вам?

– Смещаться с фланга и бить. Один раз ударил – соперник подставил руку, и мы заработали пенальти. Со вторым ударом справился вратарь, но Леша Миранчук добил.

– Вы уже в третий раз выходите на поле в составе "Локомотива". Дальше – больше?

– Конечно. Очень много тренируюсь. Надеюсь, шансы еще будут.