18:10 | Футбол — Олимп - Кубок России

Роман Пилипчук - о матче против "СКА-Хабаровск": "В таких играх и закаляется характер"

Обсудить
0

Старший тренер "Ахмата"  Роман Пилипчук после матча 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против хабаровского "СКА" (3:3, 4:2 - пенальти) заявил, что его команда серьезно относится к этому турниру. 

 Мы к этому турниру не относимся спустя рукава, несмотря на то, что не вся группа игроков поехала в Хабаровск, - приводит слова Пилипчука официальный сайт хабаровского клуба. - Мы понимали, что нам здесь будет очень тяжело. Но сказать, что мы отнеслись к этому матчу с прохладцей – нет, такого не было.

Наверное, в таких играх и закаляется характер. Мы сегодня игру выиграли. Я понимаю, что для болельщиков это была хорошая игра – они увидели и гол, и дополнительное время, и пенальти. Тренеры, наверное, где-то понервничали, но мы добились положительного результата. Именно того, за которым сюда ехали.

СКА-Хабаровск - Ахмат

Все об ОЛИМП-Кубке России - здесь

Дополнительная информация

https://fcska.ru/media/news/vadim-evseev-nikto-ne-khotel-proigryvat/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/16 финала
Материалы других СМИ
Загрузка...