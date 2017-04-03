Роман Павлюченко: "Если надо будет - готов играть, но это решать тренеру"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко заявил, что чувствует себя хорошо физически и имеет боевое настроение в преддверии матча полуфинала Кубка России против "Рубина", который состоится 6 апреля. Наставник "Урала" Александр Тарханов отметил, что Роман не готов выходить на поле на все 90 минут. В текущем сезоне 35-летний форвард провел 16 матчей в премьер-лиге и забил три мяча.

– Настроение хорошее, боевое, нас ждет полуфинал, да и последнюю игру мы выиграли, – цитирует ТАСС Павлюченко. – Состояние нормальное и физически чувствую себя хорошо, поэтому, если честно, я готов играть и 90 минут, если надо, а это уже тренеру решать, кто и сколько будет играть.