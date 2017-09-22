Роберто Манчини: "Мне очень жаль"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после поражения в 1/16 финала Кубка России от питерского "Динамо" (2:3 д.в.) отметил, что ему не в чем упрекнуть команду. По его словам, все игроки, которые вышли на поле, показали максимальную отдачу.

"Мне очень жаль, что нам не удалось продвинуться вперед. Все те, кто вышли на поле показали максимальную отдачу!" - написал Манчини в Твиттере.

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