Роберто Манчини: "Было бы хорошо, если бы "Динамо" СПб выступало в премьер-лиге"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.) подчеркнул, что серьезно отнесся к минувшей встрече. Специалист подчеркнул, что игроки, выходящие в составе команды на поле, должны выкладываться по максимуму.

– Судя по составу, вы не отнеслись к игре серьезно...

– Я отношусь ко всем матчам очень серьезно. Я не могу играть одним и тем же составом в четверг, в воскресенье, а потом снова в четверг. Те, кого я выпустил, должны были выкладываться по максимуму.

– Атмосфера чем-то напоминала миланское или римское дерби?

– Не могу сказать так. Но нам было бы хорошо, если бы "Динамо" играло в премьер-лиги. По крайней мере, не надо было никуда ехать. (Гоша ЧЕРНОВ)

Все голы матча "Динамо" СПб - "Зенит" // Кубок России-2017/18. Сетка турнира

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"