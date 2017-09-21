Роберто Манчини: "Было бы хорошо, если бы "Динамо" СПб выступало в премьер-лиге"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.) подчеркнул, что серьезно отнесся к минувшей встрече. Специалист подчеркнул, что игроки, выходящие в составе команды на поле, должны выкладываться по максимуму.
– Судя по составу, вы не отнеслись к игре серьезно...
– Я отношусь ко всем матчам очень серьезно. Я не могу играть одним и тем же составом в четверг, в воскресенье, а потом снова в четверг. Те, кого я выпустил, должны были выкладываться по максимуму.
– Атмосфера чем-то напоминала миланское или римское дерби?
– Не могу сказать так. Но нам было бы хорошо, если бы "Динамо" играло в премьер-лиги. По крайней мере, не надо было никуда ехать. (Гоша ЧЕРНОВ)
Все голы матча "Динамо" СПб - "Зенит" // Кубок России-2017/18. Сетка турнира
Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"
Tribunal Z
Тонкий намёк. Манчини хочет встретится и вздёрнуть Динамо, не привык Манчини проигрывать. Думаю основной состав влепил бы 5-0 Динамо ментам из Питера
23:53 21 сентября
Странник-777
Да жеребьевочку себе болотные организовали удачную... Не отходя от кассы, получили по ж... :-))
23:26 21 сентября
kvadrocopter
нам было бы хорошо, если бы "Динамо" играло в премьер-лиги ------------------------------------------- Еще как хорошо, 6 очков всегда в кармане...
23:25 21 сентября
Старожил футбола
Динамо ждёт Манчини: давай, потренируй, выведи нас Премьер-лигу!
23:18 21 сентября