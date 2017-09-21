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18:11 | Футбол — Кубок России

Рифат Жемалетдинов: "Поздравляю "Рубин" с выходом в 1/8 финала Кубка России"


Нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов отметил, что игра 1/16 финала Кубка России против "Оренбурга" (0:2) получилась тяжелой. Форвард подчеркнул, что команда рада выходу в следующую стадию турнира.

– Еще до матча тренер нам говорил, что игра будет тяжелая, что команда хорошая с опытными квалифицированными футболистами, – цитирует клубная пресс-служба Жемалетдинова. – Они играют в пять защитников, как и мы. Защитники, повторюсь, опытные, очень тяжело было вскрыть их. Хорошо, что забили два гола и не пропустили. Это самое главное. Мы играли на победу, поздравляю свою команду, что выиграли и идем дальше.

Напомним, что в 1/8 финала казанцы сыграют с победителем пары "Крылья Советов""Локомотив".

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/7255-rifat-zhemaletdinov-pozdravlyayu-komandu-s-pobedoy

Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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