Рифат Жемалетдинов: "Поздравляю "Рубин" с выходом в 1/8 финала Кубка России"

Нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов отметил, что игра 1/16 финала Кубка России против "Оренбурга" (0:2) получилась тяжелой. Форвард подчеркнул, что команда рада выходу в следующую стадию турнира.

– Еще до матча тренер нам говорил, что игра будет тяжелая, что команда хорошая с опытными квалифицированными футболистами, – цитирует клубная пресс-служба Жемалетдинова. – Они играют в пять защитников, как и мы. Защитники, повторюсь, опытные, очень тяжело было вскрыть их. Хорошо, что забили два гола и не пропустили. Это самое главное. Мы играли на победу, поздравляю свою команду, что выиграли и идем дальше.

Напомним, что в 1/8 финала казанцы сыграют с победителем пары "Крылья Советов" – "Локомотив".