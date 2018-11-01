Рианчо обнял Глушакова, когда фанаты начали его оскорблять. Видео

И. о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо демонстративно обнял Дениса Глушакова, когла фанатская трибуна начала оскорблять футболиста в концовке разминки спартаковцев. После этого команда ушла в раздевалку.

Матч 1/8 финала Олимп-Кубка России "Спартак" - "Анжи" начнется в 20.00 по московскому времени.