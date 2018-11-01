19:53 | Футбол — Олимп - Кубок России

Рианчо обнял Глушакова, когда фанаты начали его оскорблять. Видео

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И. о. главного тренера "Спартака"  Рауль Рианчо демонстративно обнял Дениса Глушакова, когла фанатская трибуна начала оскорблять футболиста в концовке разминки спартаковцев. После этого команда ушла в раздевалку.

Матч 1/8 финала Олимп-Кубка России "Спартак" -  "Анжи" начнется в 20.00 по московскому времени.

Спартак - Анжи

 

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/8 финала
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