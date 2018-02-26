РФС: "Поле в Самаре не июньское, но к матчу со "Спартаком" будет в нормальном состоянии"

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов, возглавляющий комиссию по инспекции стадионов, заявил, что поле на домашнем стадионе "Крыльев Советов" к матчу Кубка России против "Спартака" будет вполне пригодное для игры. Встреча 1/4 финала Кубка должна пройти в Самаре в среду, 28 февраля.

– Вчера я был в Самаре, и пока все идет по плану, – приводит ТАСС слова Куликова. – Конечно, июньского изумрудного газона ждать не приходится, но поле будет вполне нормальным для игры. Играли и на куда более плохих газонах.

Мне показали фотографии, якобы сделанные на стадионе в Самаре, где поле отчасти не накрыто, а люди с лопатами разгребают снег, и я сразу уточнил у руководства: оказалось, фото было сделано еще до Нового года. Поле сейчас под двойным слоем пленки, температура под ней вполне хорошая – 18-22 градуса. Кто-то просто нагнетает обстановку.

Вы же понимаете, форс-мажор может произойти в любой момент, прилетит неожиданно тучка, ну и что ты в таком случае сделаешь? Вчера вот матч в Турине неожиданно перенесли ("Ювентус" – "Аталанта"). Но такие случаи заложены в процедуре, есть резервные дни.

Студенты помогли "Крыльям" расчистить снег на стадионе "Металлург". Фото //

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