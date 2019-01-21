РФС подтвердил дату кубкового матча "Ростов" - "Краснодар"

РФС на своем официальном сайте подтвердил дату матча 1/4 финала Олимп-Кубка России "Ростов" - "Краснодар". Он состоится 24 февраля.

21 января, в Доме футбола состоялось заседание совместной комиссии РФС-РПЛ-ФНЛ-ПФЛ, на котором было принято решение провести ответный матч 1/4 финала Олимп Кубка России по футболу "Ростов" - "Краснодар" 24 февраля.

Ранее стало известно о том, что 6 марта сыграют "Рубин" - "Локомотив" и "Арсенал" - "Оренбург", 7 марта - "Урал" - "Спартак".

Матч был изначально поставлен на эту дату совместной комиссией РФС и лиг, однако затем клубы получили письмо от главы департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова – о возможном переносе игры.

"Ростов" возмутился переносом (аргументация – старт продажи билетов и перенос игры на будний день с выходного), "Краснодар" ратовал за перенос (аргументация – недовосстановление после игры Лиги Европы с "Байером").

В итоге сегодня состоялось повторное заседание комиссии, которая решила – матч будет проведен в первоначально намеченный день, 24 февраля.