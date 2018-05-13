Резиуан Мирзов: "Надеюсь, "Тосно" все же сыграет в еврокубках, иначе как-то несправедливо"

Полузащитник "Тосно" Резиуан Мирзов рассчитывает, что его команда сможет принять участие в Лиге Европы. 9 мая команда победила "Авангард" со счетом 2:1 в финале Кубка России.

– Какие у вас мысли относительно того, что "Тосно" не сможет сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне, несмотря на победу в Кубке?

– Я надеюсь, руководство сможет решить это вопрос. Потому что получается как-то несправедливо, - цитируют "Известия" Мирзова. - Все-таки мы бились за этот трофей, не жалея себя и не оглядываясь на все трудности. Мы заслужили Кубок и путевку в Лигу Европы. Надеюсь, нам помогут, и мы сыграем в еврокубках. Это мое личное мнение. Надеюсь, так и будет.