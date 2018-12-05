Резиуан Мирзов: "Когда Кононов уходил в "Спартак", подкалывали его, что скоро встретимся"

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов отметил, что готов к встрече со "Спартаком" в Кубке России. Красно-белых тренирует Олег Кононов​, работавший ранее с туляками.

– При определенных обстоятельствах возможна встреча в полуфинале со "Спартаком".

– Когда Кононов уходил в "Спартак", мы подкалывали Олега Георгиевича, что скоро встретимся в матчах на Кубок.