Резиуан Мирзов: "Когда Кононов уходил в "Спартак", подкалывали его, что скоро встретимся"

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов отметил, что готов к встрече со "Спартаком" в Кубке России. Красно-белых тренирует Олег Кононов, работавший ранее с туляками.
– При определенных обстоятельствах возможна встреча в полуфинале со "Спартаком".
– Когда Кононов уходил в "Спартак", мы подкалывали Олега Георгиевича, что скоро встретимся в матчах на Кубок.
Дополнительная информация
http://www.arsenal-tula.ru/news/press/reziuan_mirzov_intervyu_dlya_oficialnogo_zhurnala_pfk_arsenal/
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