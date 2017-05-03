Резервный борт с болельщиками "Урала" вылетел из Сочи в Екатеринбург

Резервный борт авиакомпании "Уральские авиалинии" с болельщиками "Урала" вылетел из Сочи в Екатеринбург в 13:09 по московскому времени, информирует ТАСС. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта Кольцово. Также данную информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, вылет резервного борта "Уральских авиалиний" из Сочи в Екатеринбург с болельщиками "Урала" перенесен с 11:00 на 12:00 по московскому времени. 148 пассажиров не могли вылететь домой более 12 часов из-за неисправности самолета. Изначально вылет должен был состояться вчера в 23:00.

Напомним, финальный матч Кубка России прошел вчера на стадионе "Фишт". "Локомотив" стал обладателем трофея, победив "Урал" со счетом 2:0.

Болельщики "Урала" не смогли вылететь из Сочи из-за неисправности самолета