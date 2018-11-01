Рауль Рианчо: "Мне плевать, что на трибунах кричат, поют и свистят, Глушаков будет играть"

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал поведение фанатов красно-белых в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (1:0). По ходу игры болельщики оскорбляли капитана команды Дениса Глушакова и руководство клуба.

– Все войны выиграл русский народ. Генералы здесь ничего не значат, – сказал Рианчо. – Этот "Спартак" заслуживает уважения. Все футболисты. Это – чемпионы России, они выиграли чемпионат. Гвардиола чемпионат Испании не выигрывал. Если бы он не работал в Германии, он бы ничего не выиграл. Это команда заслуживает уважения, в том числе капитан, который выиграл чемпионат Росии. Мне плевать, что будут петь, кричать, свистеть. Пока я здесь, на поле будут выходить те футболисты, которых хочу я, а не протви которых будут свистеть. При все уважении Глушаков – это игрок "Спартака" и он будет играть в "Спартаке". А когда меня здесь не будет, пусть делают то хотят. И мне не важно, что с трибун свистят. Мне это даже заводит, когда свистят. (Александр Рогулев)