Рашид Рахимов: "Спартаку" не хватает уравновешенности и общекомандного класса"

Экс-главный тренер "Амкара", "Локомотива" и "Амкара" Рашид Рахимов назвал причины поражения "Спартака" в полуфинале Кубка России против "Тосно". По его словам, проблемы красно-белых кроются в психологии.

– Здесь скорее дело в психологии, чем в физическом состоянии, – цитирует "МК" слова Рахимова. – Для "Спартака" же не в диковинку пропускать решающие мячи на последних минутах. Сколько уже таких было! Не хватает уравновешенности и общекомандного класса, раз не получается побеждать условных аутсайдеров только за его счет. В Италии при благоприятном счете команды так умело сушат игру, что не дают сопернику создать даже намек на угрозу. Здесь и провокации, и маленькие футбольные хитрости – все средства идут в ход. Сбивают темп, обыгрывают один в один, лезут на фолы.

– Почему, на ваш взгляд, "Спартак" играет с такими перепадами, что от матча к матчу, что какими-то рваными кусками по ходу самих игр? Вроде бы и моментов у ворот "Тосно" создали множество, но целостная игра все равно, согласитесь, не складывается.

– Соглашусь, поскольку "Спартак" нынче не из тех команд, которые допускают десятиминутный провал, а затем вновь берут игру под тотальный контроль. У него таких провалов гораздо больше. Да, команда играет на высоком эмоциональном уровне, выдает симпатичные отрезки, но стабильности в плане организации игры нет. Наверное, тоже от некой психологической неуравновешенности.