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Работы с газоном стадиона "Крыльев" к матчу со "Спартаком" "постоянно ведутся с нового года"

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Гендиректор "Крыльев Советов"  Виталий Шашков подчеркнул, что самарцы регулярно ведут работу над улучшением газона в преддверии матча 1/4 финала Кубка России против "Спартака". Игра состоится на стадионе "Металлург" 28 февраля.

- Вчера были представители РФС, РФПЛ, ФНЛ, - цитирует ТАСС Шашкова. - Они посмотрели стадион, но основное внимание было уделено газону. Его признали удовлетворительным. Но могу точно сказать, что работы постоянно велись сразу после нового года и ведутся до сих пор.

Идеальным поле однозначно не будет, но оно не "плывет". Готовим его к тому, чтобы игра прошла хорошо.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4968997

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Всё через .... как обычно. Зато огороды на виллах чиновников точно не "потекут".

19:38

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