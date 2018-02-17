Работы с газоном стадиона "Крыльев" к матчу со "Спартаком" "постоянно ведутся с нового года"

Гендиректор "Крыльев Советов" Виталий Шашков подчеркнул, что самарцы регулярно ведут работу над улучшением газона в преддверии матча 1/4 финала Кубка России против "Спартака". Игра состоится на стадионе "Металлург" 28 февраля.

- Вчера были представители РФС, РФПЛ, ФНЛ, - цитирует ТАСС Шашкова. - Они посмотрели стадион, но основное внимание было уделено газону. Его признали удовлетворительным. Но могу точно сказать, что работы постоянно велись сразу после нового года и ведутся до сих пор.

Идеальным поле однозначно не будет, но оно не "плывет". Готовим его к тому, чтобы игра прошла хорошо.